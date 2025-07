Ciclista a caminho do trabalho é atropelado na SP-318 em São Carlos

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira (14), um ciclista de 23 anos foi atropelado por um veículo na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), nas proximidades da indústira de papelão, em São Carlos. O motorista responsável fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações, o jovem seguia pela rodovia no sentido São Carlosbairro Damha, a caminho do trabalho, quando foi atingido no acostamento, mesmo trafegando em sentido contrário ao fluxo. Com o impacto, ele foi arremessado ao canteiro lateral da via.

Uma testemunha que passava pelo local notou algo estranho no escuro e decidiu retornar. Ao se aproximar, encontrou o ciclista caído no canteiro, com a mão levantada pedindo ajuda. Pouco depois, um funcionário da concessionária da rodovia chegou ao local e prestou os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos com possíveis traumas em uma das pernas e no ombro. A equipe de socorro da concessionária também esteve presente.

Até o momento, o veículo envolvido no atropelamento não foi identificado.

Leia Também