Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro

CrÃ©dito: SCA

Na noite desta terça-feira, 17, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um casal ferido em São Carlos.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Francisco Pereira Lopes com a Avenida Trabalhador São Carlense. De acordo com informações, o casal estava na motocicleta e seguia pela Avenida Trabalhador São Carlense, enquanto o carro trafegava pela Avenida Francisco Pereira Lopes, onde havia sinalização de parada obrigatória.

O condutor do carro teria avançado o “pare”, colidindo contra a motocicleta. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.

Ambos sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

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