(16) 99963-6036
quarta, 18 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o da USP

Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro

18 Mar 2026 - 06h43Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na noite desta terça-feira, 17, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um casal ferido em São Carlos.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Francisco Pereira Lopes com a Avenida Trabalhador São Carlense. De acordo com informações, o casal estava na motocicleta e seguia pela Avenida Trabalhador São Carlense, enquanto o carro trafegava pela Avenida Francisco Pereira Lopes, onde havia sinalização de parada obrigatória.

O condutor do carro teria avançado o “pare”, colidindo contra a motocicleta. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.
Ambos sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

Leia TambÃ©m

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga
SeguranÃ§a07h41 - 18 Mar 2026

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes
SeguranÃ§a06h50 - 18 Mar 2026

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes

ColisÃ£o entre carro e Ã´nibus Ã© registrada no Jardim Bandeirantes
SeguranÃ§a16h41 - 17 Mar 2026

ColisÃ£o entre carro e Ã´nibus Ã© registrada no Jardim Bandeirantes

Motociclista de aplicativo fica ferido apÃ³s avanÃ§ar "pare" no Jardim ParaÃ­so
SeguranÃ§a10h26 - 17 Mar 2026

Motociclista de aplicativo fica ferido apÃ³s avanÃ§ar "pare" no Jardim ParaÃ­so

SÃ£o-carlense Ã© vÃ­tima de assalto na capital
SeguranÃ§a09h31 - 17 Mar 2026

SÃ£o-carlense Ã© vÃ­tima de assalto na capital

Ãšltimas NotÃ­cias