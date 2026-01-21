Casal é preso após assaltar idoso no Jardim Paulistano

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Na madrugada desta quarta-feira (21), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de roubo a um idoso na Rua Rodolfo Luporini, no Jardim Paulistano. Segundo informações, a vítima foi abordada por um casal que utilizou força física para subtrair sua carteira, contendo documentos pessoais, aproximadamente R$ 600,00 e as chaves de sua residência.

Com as chaves, os autores teriam entrado na residência e levado uma televisão e outros pertences. Durante patrulhamento, a polícia localizou três indivíduos próximos à Avenida Eliza Gonzales Rabelo. Ao perceberem a abordagem, um dos homens fugiu pela mata, enquanto o casal foi detido. Com eles foram encontrados uma TV, cartões bancários e chaves da vítima, que foram reconhecidos no local.

O casal foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como roubo/furto em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

