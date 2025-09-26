(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Região central

Casal é detido pela GM com objetos retirados de imóvel incendiado

26 Set 2025 - 06h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Casal é detido pela GM com objetos retirados de imóvel incendiado -

Na madrugada desta sexta-feira (26), por volta das 3h30, a Guarda Municipal de São Carlos apreendeu materiais elétricos e conectores de mangueira de incêndio com um casal na Rua Episcopal, região central da cidade.

Segundo informações do boletim, o Centro de Controle Operacional recebeu denúncia anônima relatando que duas pessoas carregavam sacos pesados em via pública.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que dentro de um dos sacos havia fios elétricos e conectores de mangueira de incêndio. Questionados, os indivíduos  afirmaram que retiraram o material de um prédio atingido por incêndio na região central.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como auto de exibição e apreensão, ficando à disposição da autoridade policial para as devidas providências.

Leia Também

Guarda Municipal apreende drogas no Jardim Cruzado
Segurança09h09 - 26 Set 2025

Guarda Municipal apreende drogas no Jardim Cruzado

Aluno desacata professora em escola estadual de São Carlos e caso vai parar na Polícia Civil
Segurança08h44 - 26 Set 2025

Aluno desacata professora em escola estadual de São Carlos e caso vai parar na Polícia Civil

Homem é preso após esfaquear o irmão em Ribeirão Bonito
Segurança07h15 - 26 Set 2025

Homem é preso após esfaquear o irmão em Ribeirão Bonito

DISE flagra jovens com drogas durante mandado de busca e apreensão no Jacobucci
Segurança18h59 - 25 Set 2025

DISE flagra jovens com drogas durante mandado de busca e apreensão no Jacobucci

Após reportagem, Corsa furtado no Jardim Bandeirantes é encontrado
Segurança15h26 - 25 Set 2025

Após reportagem, Corsa furtado no Jardim Bandeirantes é encontrado

Últimas Notícias