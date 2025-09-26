Casal é detido pela GM com objetos retirados de imóvel incendiado

Na madrugada desta sexta-feira (26), por volta das 3h30, a Guarda Municipal de São Carlos apreendeu materiais elétricos e conectores de mangueira de incêndio com um casal na Rua Episcopal, região central da cidade.

Segundo informações do boletim, o Centro de Controle Operacional recebeu denúncia anônima relatando que duas pessoas carregavam sacos pesados em via pública.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que dentro de um dos sacos havia fios elétricos e conectores de mangueira de incêndio. Questionados, os indivíduos afirmaram que retiraram o material de um prédio atingido por incêndio na região central.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como auto de exibição e apreensão, ficando à disposição da autoridade policial para as devidas providências.

