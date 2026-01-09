Casal de idosos fica ferido após colisão entre moto e ônibus

Crédito: SCA

No início da tarde desta sexta-feira (9), uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos, deixando um casal de idosos ferido.

Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela avenida Elisa Gonzalez Rabelo quando o condutor acabou avançando a sinalização de “pare”. O ônibus trafegava pela rua Oscar de Souza Geribelo e, em razão da infração, ocorreu a colisão.

A passageira da moto, uma mulher de 74 anos, sofreu fratura de tíbia e fíbula, além de um corte no pé. Já o condutor, seu marido, de 59 anos, sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas ainda no local. Em seguida, o casal foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

