sexta, 09 de janeiro de 2026
Jardim Nova Santa Paula

Casal de idosos fica ferido após colisão entre moto e ônibus

09 Jan 2026 - 13h21Por Da redação
Casal de idosos fica ferido após colisão entre moto e ônibus - Crédito: SCA Crédito: SCA

No início da tarde desta sexta-feira (9), uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos, deixando um casal de idosos ferido.

Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela avenida Elisa Gonzalez Rabelo quando o condutor acabou avançando a sinalização de “pare”. O ônibus trafegava pela rua Oscar de Souza Geribelo e, em razão da infração, ocorreu a colisão.
A passageira da moto, uma mulher de 74 anos, sofreu fratura de tíbia e fíbula, além de um corte no pé. Já o condutor, seu marido, de 59 anos, sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas ainda no local. Em seguida, o casal foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

