terça, 27 de janeiro de 2026
Segurança

Carro suspeito de clonagem é localizado e apreendido pela PM próximo ao shopping

27 Jan 2026 - 16h48Por Jessica Carvalho R.
Carro suspeito de clonagem é localizado e apreendido pela PM próximo ao shopping - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um veículo com indícios de clonagem foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (27), durante patrulhamento pela Rua Passeio das Quaresmeiras, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, o COPOM irradiou para todas as viaturas a informação de que um automóvel havia sido identificado por meio do radar inteligente com suspeita de ser “dublê”. Durante diligências nas proximidades de um shopping da cidade, a equipe localizou o carro estacionado e iniciou a averiguação.

O condutor, um homem de 38 anos, foi localizado pelos policiais e, ao ser questionado, afirmou ter adquirido o veículo na chamada “Feira do Rolo”, no município de Piracicaba. Ele relatou ter pago R$ 12 mil pelo automóvel, acreditando se tratar de um carro NP (não produto de crime).

Ainda segundo a PM, a placa ostentada no veículo pertence a um Ford Ka registrado no estado de Minas Gerais, o que reforçou a suspeita de clonagem. O automóvel foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foram realizadas verificações da numeração do motor e do chassi, não sendo constatados, a princípio, sinais aparentes de adulteração.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado para perícia técnica, que irá apontar se o automóvel possui ou não origem ilícita. Após os procedimentos de praxe, o condutor foi liberado, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

