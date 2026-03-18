(16) 99963-6036
quarta, 18 de marÃ§o de 2026
SÃ£o Carlos

Carro sem motorista invade rodovia Washington LuÃ­s e causa acidente

18 Mar 2026 - 19h18Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Carro sem motorista invade rodovia Washington LuÃ­s e causa acidente - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no início da noite desta quarta-feira (18), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 236, no sentido capital–interior.

Segundo informações, um veículo modelo Santana estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia. O proprietário relatou que deixou o carro aberto enquanto foi buscar gasolina em um galão. Durante sua ausência, suspeita-se que um indivíduo tenha tentado furtar o veículo.
Ainda conforme o relato, o carro acabou sendo movimentado de forma desgovernada, subindo um barranco e acessando a pista da rodovia. Já na via, dois veículos que trafegavam no sentido capital–interior acabaram colidindo contra o Santana.

Apesar do impacto e da dinâmica inusitada do acidente, não houve registro de vítimas, sendo contabilizados apenas danos materiais.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local e realizaram a interdição temporária de uma faixa para atendimento da ocorrência e retirada dos veículos. O policiamento rodoviário também foi acionado e registrou o fato. Após os trabalhos, a pista foi totalmente liberada.

Leia TambÃ©m

ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas
SeguranÃ§a19h06 - 18 Mar 2026

ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas

OperaÃ§Ã£o conjunta resulta em prisÃµes por trÃ¡fico de drogas em SÃ£o Carlos
Jardim Botafogo 18h22 - 18 Mar 2026

OperaÃ§Ã£o conjunta resulta em prisÃµes por trÃ¡fico de drogas em SÃ£o Carlos

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga
SeguranÃ§a07h41 - 18 Mar 2026

Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes
SeguranÃ§a06h50 - 18 Mar 2026

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes

Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro
RegiÃ£o da USP06h43 - 18 Mar 2026

Casal fica ferido apÃ³s acidente entre moto e carro

Ãšltimas NotÃ­cias