CrÃ©dito: SCA

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no início da noite desta quarta-feira (18), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 236, no sentido capital–interior.



Segundo informações, um veículo modelo Santana estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia. O proprietário relatou que deixou o carro aberto enquanto foi buscar gasolina em um galão. Durante sua ausência, suspeita-se que um indivíduo tenha tentado furtar o veículo.

Ainda conforme o relato, o carro acabou sendo movimentado de forma desgovernada, subindo um barranco e acessando a pista da rodovia. Já na via, dois veículos que trafegavam no sentido capital–interior acabaram colidindo contra o Santana.



Apesar do impacto e da dinâmica inusitada do acidente, não houve registro de vítimas, sendo contabilizados apenas danos materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local e realizaram a interdição temporária de uma faixa para atendimento da ocorrência e retirada dos veículos. O policiamento rodoviário também foi acionado e registrou o fato. Após os trabalhos, a pista foi totalmente liberada.

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