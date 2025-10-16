Crédito: Lourival Izaque

Carro furtado em Mogi das Cruzes é apreendido em São Carlos após perseguição policial

Um carro produto de furto foi apreendido na tarde desta quinta-feira (16), em São Carlos, após uma perseguição policial.



De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava circulando pelas ruas de Ibaté quando alguns rapazes, que haviam sido vítimas de um furto em sua propriedade, reconheceram o automóvel. Eles tentaram seguir o veículo, mas não conseguiram alcançá-lo e acionaram o telefone 190.



Com as informações repassadas, uma viatura que patrulhava pela Avenida Miguel Petroni, em São Carlos, avistou o carro e iniciou o acompanhamento.

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro na Rua Lodovico Agostinho. Em seguida, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata localizada atrás da USP 2.



Os policiais realizaram buscas pela região, mas o homem não foi localizado.

Ao consultar a placa do veículo, foi constatado um fox preto ao consultar o chassi foi constatado que a placara era de outro veículo e que este havia sido furtado na cidade de Mogi das Cruzes (SP). O carro foi recolhido e apresentado no Plantão Policial de São Carlos.

