terça, 20 de janeiro de 2026
Segurança

Carro bate contra após colisão com moto no Santa Felícia

20 Jan 2026 - 16h28Por Da redação
Carro bate contra após colisão com moto no Santa Felícia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Santa Felícia, em São Carlos, no cruzamento da Avenida João Dagnone com a Rua Francisco Possa.

Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela Rua Francisco Possa quando o condutor avançou a sinalização de “pare”, atingindo o motociclista que seguia pela Avenida João Dagnone, no sentido bairro–Centro. Após a colisão, o carro ainda acabou se chocando contra um poste.

No interior do automóvel havia outras pessoas. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida por meios próprios. Já o motociclista, de 34 anos, sofreu escoriações pelo corpo, além de trauma na perna e no braço.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o motociclista para a Santa Casa de São Carlos.

