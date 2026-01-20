Carro bate contra após colisão com moto no Santa Felícia

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Santa Felícia, em São Carlos, no cruzamento da Avenida João Dagnone com a Rua Francisco Possa.
Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela Rua Francisco Possa quando o condutor avançou a sinalização de “pare”, atingindo o motociclista que seguia pela Avenida João Dagnone, no sentido bairro–Centro. Após a colisão, o carro ainda acabou se chocando contra um poste.
No interior do automóvel havia outras pessoas. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida por meios próprios. Já o motociclista, de 34 anos, sofreu escoriações pelo corpo, além de trauma na perna e no braço.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o motociclista para a Santa Casa de São Carlos.