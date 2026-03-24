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Carneiro Ã© furtado e morto em chÃ¡cara no Broa, afirma tutora

24 Mar 2026 - 14h30Por Jessica Carvalho R
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Carneiro Ã© furtado e morto em chÃ¡cara no Broa, afirma tutora -

Um caso de furto seguido de abate de animal foi registrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em Itirapina. De acordo com o boletim de ocorrência, um carneiro teria sido levado de uma chácara localizada na zona rural do município (Broa) e, posteriormente, morto.

Segundo o relato da vítima, tutora do animal, o carneiro desapareceu no dia 16 de março, quando estava amarrado na área externa da propriedade. A ausência de moradores no momento da ação teria facilitado a atuação do autor.

A tutora informou ainda que tomou conhecimento do ocorrido por meio de denúncia, sendo informada de que o animal havia sido furtado e morto para consumo.

O caso segue sob investigação e deve ser analisado pela autoridade policial responsável, que irá apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades.

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