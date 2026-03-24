Carneiro Ã© furtado e morto em chÃ¡cara no Broa, afirma tutora

Um caso de furto seguido de abate de animal foi registrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em Itirapina. De acordo com o boletim de ocorrência, um carneiro teria sido levado de uma chácara localizada na zona rural do município (Broa) e, posteriormente, morto.

Segundo o relato da vítima, tutora do animal, o carneiro desapareceu no dia 16 de março, quando estava amarrado na área externa da propriedade. A ausência de moradores no momento da ação teria facilitado a atuação do autor.

A tutora informou ainda que tomou conhecimento do ocorrido por meio de denúncia, sendo informada de que o animal havia sido furtado e morto para consumo.

O caso segue sob investigação e deve ser analisado pela autoridade policial responsável, que irá apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades.

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