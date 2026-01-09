Carga de 15 toneladas de garrafas PET se espalha e interdita alça de acesso da SP-310 em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma carga de aproximadamente 15 toneladas de garrafas PET destinadas à reciclagem se espalhou e provocou a interdição total de uma alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310) na noite desta quinta-feira (8), em São Carlos.

Segundo informações o caminhão seguia pela Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) e acessava a alça de ligação com a Washington Luís, no sentido interior–capital quando ao contornar uma curva, a guarda lateral do veículo não suportou o peso da carga e se rompeu fazendo com que todo o material fosse lançado sobre a via. Com milhares de garrafas PET espalhadas pelo asfalto, o tráfego de veículos ficou completamente impossibilitado, exigindo a interdição imediata.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas para realizar a sinalização do local e orientar os motoristas. A Polícia Militar Rodoviária, acompanhou a ocorrência para garantir a segurança e o controle do trânsito.

A retirada do material contou com o apoio de um caminhão-guincho, além de equipes responsáveis pela limpeza da pista, trabalho que permitiu a liberação gradual da via. Apesar do impacto visual e dos transtornos causados no trânsito, ninguém ficou ferido.

O caso resultou apenas em danos materiais e serviu de alerta, para os riscos no transporte de cargas em trechos de curva acentuada.

