Canil da Guarda Municipal localiza drogas e simulacro de arma no Santa Angelina

Crédito: SCA
Na manhã desta quinta-feira (26), a equipe do Canil da Guarda Municipal realizou a localização de entorpecentes na Avenida João Dagnone, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.
Durante patrulhamento por um ponto já conhecido pelo comércio de drogas, os agentes avistaram um indivíduo saindo de um terreno e seguindo no contrafluxo da viatura. Apesar da tentativa, não foi possível abordá-lo.
Diante da atitude suspeita, a equipe utilizou a cadela farejadora Índia para averiguação no terreno de onde o homem havia saído. Durante as buscas, a cachorra indicou a presença de uma sacola escondida em meio a um pé de bananeira. No interior foram localizadas diversas porções de drogas e também um simulacro de arma de fogo.
Todo o material foi apreendido e apresentado no Centro de Polícia Judiciária de São Carlos, onde permaneceu recolhido à disposição da autoridade policial.