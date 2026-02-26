Canil da Guarda Municipal localiza drogas e simulacro de arma no Santa Angelina

Durante patrulhamento por um ponto já conhecido pelo comércio de drogas, os agentes avistaram um indivíduo saindo de um terreno e seguindo no contrafluxo da viatura. Apesar da tentativa, não foi possível abordá-lo.

Diante da atitude suspeita, a equipe utilizou a cadela farejadora Índia para averiguação no terreno de onde o homem havia saído. Durante as buscas, a cachorra indicou a presença de uma sacola escondida em meio a um pé de bananeira. No interior foram localizadas diversas porções de drogas e também um simulacro de arma de fogo.

Todo o material foi apreendido e apresentado no Centro de Polícia Judiciária de São Carlos, onde permaneceu recolhido à disposição da autoridade policial.

Na manhã desta quinta-feira (26), a equipe do Canil da Guarda Municipal realizou a localização de entorpecentes na Avenida João Dagnone, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.