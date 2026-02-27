Canil da Guarda Municipal detém jovem por tráfico no Boa Vista

Crédito: SCA
A equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos registrou uma ocorrência de tráfico de entorpecentes na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Boa Vista.
Durante patrulhamento preventivo pela Rua Cap. Manoel Alves Carneiro, por volta das 10h23, os agentes visualizaram três indivíduos — uma mulher e dois homens. Ao realizar a abordagem, foi constatado que a mulher, de 19 anos, trazia sob suas vestes 38 pedras de substância análoga ao crack, além da quantia de R$ 73,00 em notas diversas.
Foi solicitado apoio da VTR 677, composta por uma GCM feminina, que realizou a busca pessoal. Com os outros dois abordados nada de ilícito foi localizado.
Diante dos fatos, a jovem e o material apreendido foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão tomou ciência da ocorrência e adotou as medidas cabíveis.