Caminhonete furtada em São Carlos é recuperada após acidente na Rodovia Washington Luís

O furto de uma caminhonete foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), pela Rua Antônio Rodrigues Cajado, na região do Terminal Rodoviário, em São Carlos.

O veículo, uma Ford F-75, pertence a um morador bastante conhecido na cidade, especialmente por circular com vários cachorros na carroceria da caminhonete. Segundo o proprietário, ele estacionou o veículo em frente à sua residência e entrou para almoçar. Pouco tempo depois, recebeu uma ligação de um dono de mecânica localizada às margens da rodovia, informando que a caminhonete estaria no canteiro central da Rodovia Washington Luís (SP-310).

Surpreso, o proprietário relatou que ainda não havia percebido o furto, já que havia acabado de estacionar o veículo.

De acordo com as informações, o autor do furto seguia com a caminhonete pela Rodovia Washington Luís, na altura do km 234, no sentido capital–interior, quando acabou colidindo contra a traseira de um Fiat Palio. Com o impacto, a caminhonete rodou na pista e parou no canteiro central, em uma valeta.

Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia estiveram no local. Durante o atendimento, o condutor da Ford F-75 foi questionado sobre a documentação do veículo e, em seguida, fugiu a pé, correndo em direção ao bairro Vila Jacobucci. O suspeito chegou a passar em frente à base da Polícia Rodoviária (Base 10-3) e conseguiu escapar, não sendo identificado até o momento.

O motorista do Fiat Palio recebeu atendimento no local e não sofreu ferimentos. O veículo teve danos na parte traseira, incluindo lanterna, vidro traseiro e lataria. Já a caminhonete apresentou apenas pequenas avarias na parte frontal.

A Polícia Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência. A concessionária realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes.