(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Rodovia Faria Lima,

Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada

13 Jan 2026 - 08h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 41 anos foi vítima de um roubo na noite desta segunda-feira (12), por volta das 23h20, na Rodovia Faria Lima, na zona rural do município de Guariba (SP). O crime foi registrado como roubo de veículo e de carga, com participação de mais de uma pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trabalhava como freelancer e realizava o transporte de uma carga de açúcar com destino ao porto de Santos. Durante o trajeto, o caminhão apresentou superaquecimento, o que obrigou o condutor a parar no acostamento para repor água no veículo.

Enquanto realizava o procedimento, o motorista foi surpreendido por um homem encapuzado, descrito como alto e forte, que anunciou o assalto. A vítima teve a cabeça coberta e foi obrigada a entrar em um carro, sendo mantida sob ameaça durante todo o tempo, sem conseguir identificar o trajeto ou o veículo utilizado pelos criminosos.

Após algum tempo, o motorista foi abandonado em um local que posteriormente reconheceu como sendo a cidade de Ibaté, nas proximidades de um restaurante às margens da rodovia. Ele conseguiu ajuda de outro caminhoneiro, que acionou a Polícia Rodoviária e o acompanhou até o plantão policial em São Carlos para o registro da ocorrência.

Os criminosos levaram o caminhão trator, a carga de aproximadamente 40 toneladas de açúcar, além de pertences pessoais da vítima, como documentos, telefone celular, mochila e roupas. Até o momento, o veículo e a carga não foram recuperados.

O caso foi registrado como autoria desconhecida e encaminhado para a delegacia responsável pela área dos fatos, que seguirá com as investigações.

Leia Também

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos
Segurança08h40 - 13 Jan 2026

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu
Segurança08h29 - 13 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu

Idosa morre após queda dentro de residência
Segurança08h22 - 13 Jan 2026

Idosa morre após queda dentro de residência

Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro
Segurança07h12 - 13 Jan 2026

Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira
Segurança18h02 - 12 Jan 2026

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira

Últimas Notícias