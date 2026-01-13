Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 41 anos foi vítima de um roubo na noite desta segunda-feira (12), por volta das 23h20, na Rodovia Faria Lima, na zona rural do município de Guariba (SP). O crime foi registrado como roubo de veículo e de carga, com participação de mais de uma pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trabalhava como freelancer e realizava o transporte de uma carga de açúcar com destino ao porto de Santos. Durante o trajeto, o caminhão apresentou superaquecimento, o que obrigou o condutor a parar no acostamento para repor água no veículo.

Enquanto realizava o procedimento, o motorista foi surpreendido por um homem encapuzado, descrito como alto e forte, que anunciou o assalto. A vítima teve a cabeça coberta e foi obrigada a entrar em um carro, sendo mantida sob ameaça durante todo o tempo, sem conseguir identificar o trajeto ou o veículo utilizado pelos criminosos.

Após algum tempo, o motorista foi abandonado em um local que posteriormente reconheceu como sendo a cidade de Ibaté, nas proximidades de um restaurante às margens da rodovia. Ele conseguiu ajuda de outro caminhoneiro, que acionou a Polícia Rodoviária e o acompanhou até o plantão policial em São Carlos para o registro da ocorrência.

Os criminosos levaram o caminhão trator, a carga de aproximadamente 40 toneladas de açúcar, além de pertences pessoais da vítima, como documentos, telefone celular, mochila e roupas. Até o momento, o veículo e a carga não foram recuperados.

O caso foi registrado como autoria desconhecida e encaminhado para a delegacia responsável pela área dos fatos, que seguirá com as investigações.

Leia Também