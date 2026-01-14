(16) 99963-6036
Segurança

Caminhão estacionado irregularmente provoca acidente entre carro e moto no Jardim Beatriz

Motociclista de 35 anos ficou ferido e foi encaminhado à Santa Casa

14 Jan 2026 - 16h46Por Jessica Carvalho R
Caminhão estacionado irregularmente provoca acidente entre carro e moto no Jardim Beatriz - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (14) no bairro Jardim Beatriz, no cruzamento da rua Desembargador Júlio de Faria com a rua Professor José Geraldo Keppe.

De acordo com informações apuradas no local, um caminhão de entrega de bebidas estava estacionado de forma irregular na rua Desembargador Júlio de Faria, em um trecho onde o estacionamento é permitido apenas de um lado da via. O veículo encontrava-se parado em frente a um comércio, exatamente na esquina, o que acabou prejudicando a visibilidade dos motoristas que trafegavam pelo local.

A condutora de um Hyundai HB20 seguia pela rua Professor José Geraldo Keppe e, ao avançar para acessar a Desembargador Júlio de Faria, teve a visão obstruída pelo caminhão estacionado irregularmente. Ao prosseguir, não percebeu a aproximação de um motociclista que trafegava pela Desembargador Júlio de Faria, no sentido centro–bairro, resultando na colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, enquanto a moto, foi lançada para debaixo de um Astra que estava estacionado regularmente na via.

A vítima, um homem de 35 anos, sofreu escoriações, recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação e atendimento médico.

