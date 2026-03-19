CaminhÃ£o Ã© fechado, invade canteiro central e interdita faixa da SP-310 em IbatÃ©



Segundo informações, a carreta carregada trafegava pela faixa da esquerda quando foi fechada por outro caminhão. Para evitar uma colisão traseira, o motorista precisou desviar bruscamente, invadindo o canteiro central.

Devido ao canteiro central apresentar um desnível acentuado, semelhante a um barranco — onde a pista fica em nível mais alto e o canteiro em nível mais baixo — a carreta acabou ficando inclinada, ficando na iminência de tombamento. A parte traseira do veículo ficou em desnível, enquanto o cavalo mecânico permaneceu parcialmente sobre a pista.



Por conta do risco de a carga ceder e provocar o tombamento, o caminhão permaneceu parado, causando a interdição da faixa da esquerda. O tráfego no sentido interior–capital seguiu apenas pela faixa da direita.

A concessionária responsável pela rodovia foi acionada e esteve no local realizando a sinalização para evitar novos acidentes. Equipes aguardaram a chegada de um guincho de grande porte para a retirada da carreta.



Apesar do susto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.

Um incidente envolvendo uma carreta foi registrado na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 246, no trecho de Ibaté, sentido interior–capital.