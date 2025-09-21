Caminhão é destruído por incêndio na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um caminhão carregado com argila pegou fogo na tarde de sábado (20), no km 162,3 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes (SP). O incêndio teve início por volta das 14h50, após o estouro de um pneu, segundo relato do motorista.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o condutor trafegava no sentido Sul, pela faixa 2 da pista marginal, quando percebeu o início das chamas e estacionou o veículo. Ele conseguiu sair ileso e aguardou o apoio das equipes de resgate no local.

O fogo rapidamente se espalhou e chegou à vegetação lindeira, comprometendo a visibilidade dos motoristas. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e a Defesa Civil foram acionados para controlar as chamas e garantir a segurança da via.

