(16) 99963-6036
domingo, 21 de setembro de 2025
Santa Gertrudes

Caminhão é destruído por incêndio na Washington Luís

21 Set 2025 - 06h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão é destruído por incêndio na Washington Luís - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um caminhão carregado com argila pegou fogo na tarde de sábado (20), no km 162,3 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes (SP). O incêndio teve início por volta das 14h50, após o estouro de um pneu, segundo relato do motorista.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o condutor trafegava no sentido Sul, pela faixa 2 da pista marginal, quando percebeu o início das chamas e estacionou o veículo. Ele conseguiu sair ileso e aguardou o apoio das equipes de resgate no local.

O fogo rapidamente se espalhou e chegou à vegetação lindeira, comprometendo a visibilidade dos motoristas. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e a Defesa Civil foram acionados para controlar as chamas e garantir a segurança da via.

Leia Também

Acidente entre dois veículos é registrado na área central de São Carlos na madrugada deste domingo
Segurança07h38 - 21 Set 2025

Acidente entre dois veículos é registrado na área central de São Carlos na madrugada deste domingo

Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís em São Carlos
Segurança06h31 - 21 Set 2025

Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas no Santa Felícia
Segurança17h39 - 20 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas no Santa Felícia

Colisão entre moto e carro na região do Parque Fehr
Segurança11h55 - 20 Set 2025

Colisão entre moto e carro na região do Parque Fehr

GM recupera veículo furtado em São Carlos
Segurança09h14 - 20 Set 2025

GM recupera veículo furtado em São Carlos

Últimas Notícias