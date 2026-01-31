(16) 99963-6036
Segurança

Caminhão colide na traseira de carro e foge após acidente na SP-310, em São Carlos

31 Jan 2026 - 14h17Por Jessica
Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel foi registrado no início da tarde deste sábado na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, na alça de acesso que liga à avenida Getúlio Vargas, no sentido interior–capital, em São Carlos.
 
Segundo informações, o carro, ocupado por dois adultos — um homem e uma mulher — e duas crianças, seguia pela rodovia e acessava a alça de ligação para a avenida Getúlio Vargas quando foi atingido na traseira por um caminhão de grande porte. Com o impacto, o veículo perdeu o controle, foi arremessado contra o guard-rail, rodou dentro da alça de acesso e colidiu novamente contra a defensa metálica.
 
Após a colisão, o caminhão não parou para prestar atendimento às vítimas nem para o registro da ocorrência, seguindo viagem no sentido capital.
 
Apesar da dinâmica do acidente, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais. A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local, realizando a sinalização e os atendimentos necessários. A alça de acesso chegou a ficar interditada temporariamente, já que o carro permaneceu parado no meio da via.

