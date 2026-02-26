(16) 99963-6036
Câmera flagra homem sendo morto a tiros dentro de veículo

26 Fev 2026 - 13h56Por Da redação
Um homem de 39 anos perdeu a vida após ser atingido por disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (26), em Ribeirão Preto. O crime ocorreu na rua Bolívia, situada na região Norte da cidade.

A vítima, identificada como Freud dos Santos Pereira, conduzia um veículo pela via quando foi surpreendida pelos tiros. Segundo as informações preliminares, o atirador estaria em uma motocicleta e, após efetuar os disparos, deixou o local sem ser localizado.

Freud morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A cena foi preservada para os trabalhos da perícia técnica, enquanto a Polícia Militar realizou o atendimento da ocorrência. O caso será apurado pelas autoridades competentes e, até o momento, não há registro de suspeitos identificados ou presos.

