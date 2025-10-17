Cadáver é encontrado em canteiro próximo à SP-215, no Presidente Collor

Um corpo foi encontrado nesta sexta-feira (17) em uma área próxima à rodovia SP-215, em São Carlos.
O SCA apurou com exclusividade que a ocorrência foi por volta das 11h45, no cruzamento das ruas Maristela T. Santiago de Santi e Atílio Pratavieira, Presidente Collor, após um pedestre sentir um forte odor vindo de um canteiro e acionar o 190. Ao verificar o local, o homem percebeu o que parecia ser um crânio humano e chamou a polícia.
As equipes confirmaram a presença de um cadáver envolto em um cobertor, com apenas a cabeça aparente. Familiares que estiveram no local reconheceram a vítima, uma mulher cadeirante.
A Polícia Científica e o carro de recolha de cadáver foram acionados. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil de São Carlos.