Buraco na rua Henrique Gregori, provoca acidentes e preocupa moradores; veja vídeo

Moradores da Vila Carmem, relatam que um buraco na Rua Henrique Gregori vem causando acidentes há cerca de três semanas. Segundo um leitor, pelo menos três acidentes já ocorreram no local devido à condição precária da via, que é muito movimentada.

A população pede providências urgentes, ressaltando que o problema representa risco tanto para motoristas quanto para pedestres.

Em nota, a administração municipal informou que está organizando uma frente de trabalho para dar início aos serviços de tapa-buracos.

