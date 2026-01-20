(16) 99963-6036
terça, 20 de janeiro de 2026
Segurança

Buraco na rua Henrique Gregori, provoca acidentes e preocupa moradores; veja vídeo

20 Jan 2026 - 14h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Buraco na rua Henrique Gregori, provoca acidentes e preocupa moradores; veja vídeo -

Moradores da Vila Carmem, relatam que um buraco na Rua Henrique Gregori vem causando acidentes há cerca de três semanas. Segundo um leitor, pelo menos três acidentes já ocorreram no local devido à condição precária da via, que é muito movimentada.

A população pede providências urgentes, ressaltando que o problema representa risco tanto para motoristas quanto para pedestres.

Em nota, a administração municipal informou que está organizando uma frente de trabalho para dar início aos serviços de tapa-buracos.

Leia Também

Carro bate contra após colisão com moto no Santa Felícia
Segurança16h28 - 20 Jan 2026

Carro bate contra após colisão com moto no Santa Felícia

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Alvorada
Segurança16h17 - 20 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Alvorada

Motos batem em cruzamento no Centro
Segurança15h11 - 20 Jan 2026

Motos batem em cruzamento no Centro

Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís
Segurança13h35 - 20 Jan 2026

Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Guarda Municipal no Jardim Botafogo
Segurança12h03 - 20 Jan 2026

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Guarda Municipal no Jardim Botafogo

Últimas Notícias