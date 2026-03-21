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Briga entre estudantes Ã© registrada em frente a escola Arlindo Bittencourt; veja vÃ­deo

21 Mar 2026 - 08h25Por Da redaÃ§Ã£o
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Briga entre estudantes Ã© registrada em frente a escola Arlindo Bittencourt; veja vÃ­deo -

Mais uma cena lamentável foi registrada na frente da Escola Estadual Arlindo Bittencourt, em São Carlos, nesta sexta-feira (20).

Imagens recebidas pelo WhatsApp do portal São Carlos Agora mostram dois estudantes brigando ao lado do portão de entrada da unidade. Nas cenas, os jovens trocam socos e chegam a cair no chão, enquanto outros alunos acompanham a situação — alguns, inclusive, registram a agressão com celulares.

A briga só termina quando um homem intervém e consegue separar os envolvidos.

Os motivos do confronto não foram divulgados até o momento.

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