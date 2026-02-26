(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Segurança

Briga entre comerciante e vizinho mobiliza PM no Jockey Club

26 Fev 2026 - 14h45Por Da redação
Viaturas local da ocorrência - Crédito: SCAViaturas local da ocorrência - Crédito: SCA

Uma briga envolvendo um comerciante de 30 anos e um vizinho de 44 anos mobilizou equipes de policiamento no final da manhã desta quinta-feira (26), na Rua Rio Paraná, no bairro Jockey Club, em São Carlos.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada, com a denúncia de que um dos envolvidos estaria armado com um facão. Várias viaturas se deslocaram até o local, mas ao chegarem constataram que não havia ninguém ferido por arma branca, apenas agressões físicas entre as partes.

Segundo relato do comerciante, ele vinha sofrendo ameaças constantes por parte do vizinho, assim como outros comerciantes da região. Ainda conforme o depoimento, nesta data o morador teria passado em frente ao seu estabelecimento e o ameaçado, dizendo que daria um tiro contra ele. Revoltado, o comerciante se armou com um pedaço de madeira e passou a agredir o vizinho com golpes.

Quando a equipe policial chegou, a briga já havia sido contida. As partes foram conduzidas ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada.

Durante o tumulto, a esposa do morador, gestante de seis meses, acabou se ferindo e precisou de atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro. O pedaço de madeira utilizado na agressão foi apreendido, e o caso será apurado pelas autoridades competentes.

