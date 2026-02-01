Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque

Imagemilustrativaobra - Crédito: freepik

Uma betoneira elétrica foi furtada de um terreno em obras na Avenida Humberto Carlos Morasco, no bairro Jardim do Bosque, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do terreno foi informado pelo mestre de obras de que a trava do contêiner onde os equipamentos ficavam armazenados havia sido arrombada. Ao verificar o local, foi constatado o furto de uma betoneira elétrica da marca Menegotti, de cor amarela e vermelha.

Ainda segundo o relato, não há câmeras de segurança no local. No entanto, foi encontrada uma marca de pneu no terreno, levantando a suspeita de que o crime tenha sido cometido com o uso de uma caminhonete de pequeno porte.

Até o momento, ninguém foi preso e o autor do crime é desconhecido.

