domingo, 01 de fevereiro de 2026
Segurança

Betoneira é furtada de obra no Jardim do Bosque

01 Fev 2026 - 16h20Por Jessica Carvalho R
Imagemilustrativaobra - Crédito: freepikImagemilustrativaobra - Crédito: freepik

Uma betoneira elétrica foi furtada de um terreno em obras na Avenida Humberto Carlos Morasco, no bairro Jardim do Bosque, em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do terreno foi informado pelo mestre de obras de que a trava do contêiner onde os equipamentos ficavam armazenados havia sido arrombada. Ao verificar o local, foi constatado o furto de uma betoneira elétrica da marca Menegotti, de cor amarela e vermelha.

Ainda segundo o relato, não há câmeras de segurança no local. No entanto, foi encontrada uma marca de pneu no terreno, levantando a suspeita de que o crime tenha sido cometido com o uso de uma caminhonete de pequeno porte.

Até o momento, ninguém foi preso e o autor do crime é desconhecido.

