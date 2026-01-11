Beneficiado pela "saidinha" é recapturado no Cidade Aracy após tentar enganar policiais

Viatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um homem procurado pela Justiça foi recapturado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (11), no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 8h05, na Avenida Pedro Carlos Fabiano.

Segundo o boletim policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando avistou um indivíduo em um ponto conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito mudou repentinamente de trajeto, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre sua identidade, o homem forneceu um nome falso e alegou não se lembrar de nenhum número de documento. Diante das informações inconsistentes, os policiais realizaram a identificação biométrica por meio do sistema Muralha Paulista, que confirmou a verdadeira identidade do abordado.

Em consulta ao COPOM, foi constatado que o indivíduo era procurado pela Justiça por não ter retornado da saída temporária de Natal de 2024, além de possuir outro mandado de prisão em aberto relacionado ao artigo 33 da Lei de Drogas. Ele também possui antecedentes pelo mesmo crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial de plantão ratificou a recaptura, e o procurado permaneceu à disposição da Justiça.

