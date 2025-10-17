Mãe é acusada de deixar bebê em ponto de motoboys em São Carlos

Bebê [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil
Uma mãe está sendo acusada pelo pai da criança de deixar o bebê de apenas dois meses em um ponto de encontro de motoboys no Parque Arnold Schimidt, em São Carlos, na tarde desta quinta-feira (16).
De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da criança, um motoboy, que teve um relacionamento com a mulher, foi avisado por um colega de trabalho de que a filha havia sido deixada no local. Ao chegar, ele encontrou a bebê chorando e sem ter sido higienizada.
O homem levou a filha até a casa de sua mãe, onde a criança ficou sob cuidados, e em seguida retornou ao trabalho. O caso foi registrado na Polícia Civil e será encaminhado para outra unidade policial para análise e acompanhamento das medidas cabíveis.