quinta, 29 de janeiro de 2026
São Carlos 8

Bate-boca entre vizinhos acaba em agressão

29 Jan 2026 - 08h17Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 68 anos ficou ferido após se envolver em uma agressão registrada no fim da tarde de terça-feira (27), na Rua Irineu Mello, São Carlos 8.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que chegava em casa quando decidiu conversar com um vizinho, que estava acompanhado do filho menor de idade, para esclarecer um desentendimento ocorrido no final de dezembro de 2025. Na ocasião anterior, o filho do vizinho teria acusado o homem de agressão, fato que ele nega.

Durante a conversa, a situação teria se agravado. Segundo o relato, o vizinho pegou uma corda que estava no chão e passou a ameaçá-lo. Temendo ser agredido, o homem de 68 anos desferiu um soco contra o vizinho. Em seguida, o outro envolvido teria pegado um pedaço de caibro e atingido a vítima na região da barriga.

O caso foi registrado no plantão policial e será encaminhado à delegacia responsável pela área para continuidade das investigações.

