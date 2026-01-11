(16) 99963-6036
Bando invade UPA do Cidade Aracy para agredir casal

11 Jan 2026 - 09h11Por Da redação
UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Um casal, de 46 e 41 anos, denunciou ter sido vítima de agressões físicas em dois momentos distintos na noite deste sábado (10), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a primeira agressão teve início ainda pela manhã, quando a mulher, de 46 anos, se deslocava para o trabalho e passou em frente a um mercado da região. Ela relatou que foi abordada por uma funcionária do estabelecimento, que teria iniciado ofensas verbais. A discussão evoluiu para agressões físicas entre ambas. Após o episódio, a vítima seguiu normalmente para o trabalho.

No fim da tarde, ao retornar para casa acompanhada do companheiro, de 41 anos, o casal voltou a passar em frente ao mesmo mercado. Neste momento, uma nova desinteligência teve início, envolvendo um segurança e outros funcionários do local. Segundo as vítimas, três homens e uma mulher passaram a agredi-los fisicamente. Os suspeitos fugiram antes da chegada da Guarda Municipal.

Em razão das lesões, o casal procurou atendimento médico na UPA da Cidade Aracy. No entanto, cerca de 25 minutos após chegarem à unidade de saúde, entre oito e nove pessoas, ainda não identificadas, teriam invadido o saguão da UPA e voltado a agredir as vítimas, fugindo novamente antes da chegada das autoridades.

A Guarda Municipal foi acionada e encaminhou o casal para atendimento médico e, posteriormente, ao plantão da Polícia Civil. Ambos passaram por exames para constatação de lesão corporal e afirmaram não reconhecer nenhum dos agressores.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos e segue sob investigação.

