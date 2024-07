Assassinato em Ibaté: Polícia Civil investiga possível latrocínio

Delegado Miguel Capobianco Jr - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. investiga se o assassinato de Marcelo Augusto da Silva, de 40 anos, tenha sido na verdade um homicídio. A vítima foi encontrada com um corte profundo no pescoço em uma casa no Jardim Mariana.

Isso, porque, a Polícia encontrou com acusado que foi preso no mesmo dia na cidade de Poços de Caldas/MG, objetos pertencentes a Marcelo Augusto.

“A oitiva dele [do acusado] é de vital importância para definirmos qual o crime ele será indiciado, se por homicídio em concurso com o furto ou latrocínio”, disse o delegado em entrevista do São Carlos Agora.

A. J. D. se encontra em um presídio em Poços de Caldas e nos próximos dias deve ser escoltado até Ibaté onde será ouvido.

