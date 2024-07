Homicídio em Ibaté: homem é encontrado morto com corte no pescoço

SIGA O SCA NO

Viaturas policiais no local da ocorrência - Crédito: Rota das Notícias

Um crime brutal chocou os moradores do bairro Jardim Mariana em Ibaté na madrugada deste sábado (13). Marcelo Augusto da Silva, de 40 anos, foi encontrado morto em sua casa com um profundo corte no pescoço.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada por um colega de trabalho que chegou à residência e o viu caído no terreno. O socorro foi acionado, mas a equipe médica constatou o óbito de Marcelo no local.

A cena do crime apresentava grande quantidade de sangue, o que indica a violência da ação. A Polícia Militar, Guarda Municipal e a Polícia Científica foram acionadas atender a ocorrência. O delegado de Polícia Civil, Adriano Calsen Alexandrino, esteve presente para colher informações e iniciar a investigação.

Um machado foi encontrado no local e, segundo um dos colegas de trabalho da vítima, Marcelo havia se mudado para Ibaté há menos de um mês. Um terceiro funcionário que também morava na casa não foi encontrado.

O corpo de Marcelo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) pela Funerária Terezinha de Jesus. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e busca identificar o autor e a motivação do crime.

Leia Também