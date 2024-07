Polícia Civil prende em Poços de Caldas acusado de cometer homicídio em Ibaté

SIGA O SCA NO

Delegacia de Ibaté - Crédito: arquivo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Seccional de São Carlos e da equipe plantonista de Ibaté,prendeu o suspeito de ter cometido um homicídio qualificado na madrugada deste sábado, 13 de julho na cidade de Ibaté.

Após tomar conhecimento do crime, a equipe policial iniciou as investigações e rapidamente identificou o autor, que havia fugido para Poços de Caldas, em Minas Gerais. Através de uma representação feita pela autoridade policial ao plantão judiciário, foi expedido um mandado de prisão temporária contra o suspeito, A. J. D., que foi cumprido em Minas Gerais.

O detido foi escoltado para São Carlos e a arma branca utilizada no crime foi apreendida. As investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso.

