Patrulha Show Aventuras Caninas chega a São Carlos para uma tarde de muita diversão!

Prepare-se para uma aventura emocionante com os personagens mais queridos do momento! No dia 27 de abril, às 15h, o espetáculo Patrulha Show Aventuras Caninas desembarca no Teatro La Salle, em São Carlos, para encantar crianças e adultos.

A história gira em torno do Capitão Rodovalho, que encontra um tesouro pirata dentro de uma caverna e pede ajuda à Patrulha. Mas o que ele não esperava era que o temido Pirata Barba Mansa também estivesse em busca desse tesouro, tornando essa disputa cheia de emoção e surpresas. Será que Rider e seus filhotes conseguirão abrir esse misterioso tesouro?

O espetáculo conta com personagens icônicos como Rider, Rocky, Zuma, Skye, Marshall, Rubble e Chase, além do Pirata Barba Mansa e Capitão Rodovalho. Com momentos interativos, a peça proporciona uma experiência única, especialmente para as crianças, que podem interagir com seus amados amigos da Patrulha Canina ao vivo.

Ingressos:

R$ 70 – Inteira no dia do evento

R$ 60 – Antecipado (até um dia antes do espetáculo)

R$ 35 – Meia-entrada (para estudantes, professores da rede pública, aposentados, pensionistas, terceira idade e crianças de 02 a 12 anos)

Pontos de Venda:

Online : Clique aqui para garantir o seu ingresso

Físico: Brinquedos Tik Tak (Rua São Sebastião nº 1800, Centro - São Carlos, ao lado do Extra)

Não perca essa oportunidade de viver uma aventura canina inesquecível ao lado dos personagens mais amados pelas crianças. Garanta já o seu ingresso e venha se divertir com a Patrulha Show Aventuras Caninas!

Local: Teatro La Salle - Avenida José Pereira Lopes, nº 252, Bairro Vila Prado, São Carlos

Assista ao trailer do espetáculo: Clique aqui