Acidente envolvendo caminhão com carga inflamável bloqueia Washington Luís

Local do acidente - Crédito: Flavio Fernandes

Na noite desta quinta-feira (3), um grave acidente interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310) no km 259,700, sentido capital-interior, no trecho conhecido como Chibarro, em Araraquara.

Segundo informações, dois carros e dois caminhões se envolveram em um engavetamento. Após a colisão, uma carreta carregada com tinta e solvente tombou, espalhando a carga pelo canteiro central.

O Capitão Domingos, do Corpo de Bombeiros, relatou que a corporação foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência.

"O que está bloqueando a rodovia nesse momento é um caminhão carregado com tiner e tinta acrílica. Devido ao risco de incêndio, em decorrência do tiner ser um material inflamável, nós tivemos que interditar a via e estamos aguardando o destombamento desse material. A gente vai fazer a prevenção utilizando espuma e minimizando as chances de incêndio. Assim que destombar esse veículo e o local estiver seguro, a gente consegue liberar essa via."

Apesar da gravidade do acidente e do cenário descrito como impressionante pelo Capitão Domingos, apenas uma vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela concessionária.

A equipe do Corpo de Bombeiros segue monitorando a área para evitar riscos de incêndio. O Capitão Domingos destacou a importância do trabalho conjunto entre os bombeiros, a concessionária e a Polícia Rodoviária para garantir a segurança na rodovia.

"Estamos tentando deixar o local mais seguro para que a gente consiga fazer esse destombamento e liberar a via para que as pessoas possam chegar a seus destinos tranquilamente."

A previsão para a liberação da rodovia dependerá da conclusão do trabalho de remoção da carreta e do rescaldo da carga inflamável.

