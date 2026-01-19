Árvore caí sobre carro no Nova Santa Paula

Crédito: Lourival Izaque

Uma árvore caiu na tarde deste domingo (18) na avenida Liberdade, no Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos.

A árvore, que estava na calçada em frente a uma residência, partiu ao meio. A maior parte atingiu um Corsa Classic que estava estacionado do outro lado da via, além de derrubar a fiação de energia elétrica e de internet e atingir a beirada do telhado de uma casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção da árvore. A CPFL também foi chamada e, até o momento, a rua permanece sem fornecimento de energia elétrica.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

