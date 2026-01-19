Aquaplanagem provoca acidente e deixa dois feridos na Avenida da Integração no Cidade Aracy

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (19) na Avenida da Integração, em frente ao Cemitério da Paz, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A colisão ocorreu após um veículo aquaplanar devido ao acúmulo de água na pista durante uma forte chuva.

De acordo com as informações apuradas, um Fiat Siena seguia no sentido centrobairro, descendo a conhecida Serrinha do Aracy, quando passou por uma grande poça d'água formada em razão de um bueiro entupido. Com a pista molhada, o veículo aquaplanou, o motorista perdeu o controle da direção e o carro rodou várias vezes na via.

Na sequência, o Siena colidiu contra um Chevrolet Onix que trafegava no sentido contrário, bairrocentro. O condutor do Onix relatou que percebeu o momento em que o outro veículo começou a rodar na pista e chegou a parar o carro na tentativa de evitar a batida, mas não conseguiu impedir a colisão.

Com o impacto, duas pessoas ficaram feridas. O motorista do Fiat Siena, de 24 anos, foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já a passageira do Chevrolet Onix, de 44 anos, bateu a cabeça contra o para-brisa e recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambos foram encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento às vítimas e realizar o registro da ocorrência.

