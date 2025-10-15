(16) 99963-6036
Segurança

Após tentativa de fuga, dupla é presa pelo TOR com 10kg de maconha na SP-255

15 Out 2025 - 14h26Por Da redação
Dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (15), na Rodovia SP-255, em Boa Esperança do Sul. 

Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) faziam patrulhamento na altura do km 96 quando cruzaram com um veículo Chevrolet Onix em alta velocidade. Ao tentarem a abordagem com sinais luminosos e sonoros, o motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga pela rodovia.

Durante a perseguição, o carro entrou na área urbana de Boa Esperança do Sul, onde o passageiro arremessou objetos pela janela. Em seguida, o veículo seguiu pela SPA-115/255 em direção a Trabiju, jogando mais pacotes pelo caminho. A fuga terminou quando o Onix colidiu contra uma porteira em uma estrada de terra, danificando as rodas e os pneus.

Os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram contidos pelos policiais após o uso de força moderada. Com o apoio de outras equipes, foram recuperados 13 tijolos de maconha, totalizando 10,04 quilos, que estavam dentro do carro e espalhados pelo trajeto.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que transportavam a droga de Ribeirão Preto até Cerqueira César. O condutor relatou que receberia parte do entorpecente, enquanto o passageiro afirmou que seria pago R$ 2 mil pelo transporte.

No interior do veículo, foram apreendidos ainda dois celulares — um Samsung e um iPhone. O carro, um Chevrolet Onix dpertence a uma locadora.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Araraquara, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Os indiciados foram encaminhados à Cadeia Pública de Santa Ernestina.

