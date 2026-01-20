(16) 99963-6036
terça, 20 de janeiro de 2026
Segurança

Após se desentender com a mãe, homem é agredido no Jardim Hikare

20 Jan 2026 - 08h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos foi vítima de agressão na noite de segunda-feira (19), em uma residência localizada no bairro Jardim Hikare, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão teria ocorrido após um desentendimento inicial entre a vítima e a própria mãe. Em seguida, o cunhado da vítima, teria chegado ao imóvel acompanhado de outros dois homens, descritos como jovens de cerca de 20 anos, e passado a agredir o morador com chutes, socos e enforcamento.

A vítima precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Felícia. Ele negou ter cometido qualquer agressão contra a mãe ou ter causado danos a objetos da residência, afirmando ainda que não havia histórico de conflitos anteriores.

Leia Também

Veículo furtado é recuperado pela Guarda Municipal em São Carlos
Segurança05h58 - 20 Jan 2026

Veículo furtado é recuperado pela Guarda Municipal em São Carlos

Menor é detido por tráfico de drogas durante operação no CDHU
Segurança19h46 - 19 Jan 2026

Menor é detido por tráfico de drogas durante operação no CDHU

Colisão traseira entre carro e caminhão causa lentidão na Rodovia Washington Luís
Segurança19h06 - 19 Jan 2026

Colisão traseira entre carro e caminhão causa lentidão na Rodovia Washington Luís

Homem de 57 anos é preso próximo a shopping em São Carlos por estupro de vulnerável
Segurança16h56 - 19 Jan 2026

Homem de 57 anos é preso próximo a shopping em São Carlos por estupro de vulnerável

Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar no Antenor Garcia
Segurança16h54 - 19 Jan 2026

Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar no Antenor Garcia

Últimas Notícias