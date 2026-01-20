Após se desentender com a mãe, homem é agredido no Jardim Hikare

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos foi vítima de agressão na noite de segunda-feira (19), em uma residência localizada no bairro Jardim Hikare, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão teria ocorrido após um desentendimento inicial entre a vítima e a própria mãe. Em seguida, o cunhado da vítima, teria chegado ao imóvel acompanhado de outros dois homens, descritos como jovens de cerca de 20 anos, e passado a agredir o morador com chutes, socos e enforcamento.

A vítima precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Felícia. Ele negou ter cometido qualquer agressão contra a mãe ou ter causado danos a objetos da residência, afirmando ainda que não havia histórico de conflitos anteriores.

