Confusão por causa de garagem termina em agressão

Uma mulher de 34 anos registrou boletim de ocorrência por lesão corporal após ser agredida durante uma discussão em via pública, na noite desta sexta-feira (30), no bairro Vila Monteiro, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, a vítima conduzia uma caminhonete e havia parado momentaneamente em frente a uma garagem, enquanto realizava uma ligação telefônica. No veículo também estava um homem de 36 anos, seu companheiro.

Ainda segundo o relato, a moradora do imóvel, uma mulher de idade não informada, saiu da residência exigindo que o veículo fosse retirado do local, alegando que precisava sair com o carro. A vítima explicou que não pretendia estacionar e que sairia em instantes.

Após o desentendimento, a moradora teria fotografado o veículo e retornado para dentro da casa. Minutos depois, ela saiu novamente e, utilizando um molho de chaves, golpeou o vidro do lado do motorista. No momento em que a vítima tentou descer do veículo, foi agredida fisicamente no rosto.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime previsto no artigo 129 do Código Penal. A vítima não sofreu ferimentos graves e compareceu à delegacia para formalizar a denúncia.

OUTRO LADO

A moradora acusada também registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ela alega que que ao sair, encontrou uma caminhonete Hilux estacionada em frente à garagem de sua residência, impedindo a saída do veículo. Ao solicitar que o automóvel fosse retirado do local, uma mulher que estava no banco do passageiro teria afirmado que sabia se tratar de uma garagem, mas não providenciou a saída imediata.

Ainda segundo o boletim, ao tentar fechar o portão, a vítima percebeu que o veículo havia sido desligado, o que indicava que os ocupantes não pretendiam sair. Ao abrir novamente o portão e reforçar o pedido para a liberação da garagem, a passageira desceu do carro e passou a agredir a moradora com ofensas e empurrões. A confusão foi interrompida por terceiros

