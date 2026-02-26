Após ataque com canivete, homem é preso em flagrante e vítima é submetida a cirurgia

Momento em que umas das vítima é socorrida - Crédito: arquivo

O homem de 42 anos que esfaqueou dois funcionários de uma clínica terapêutica foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Uma das vítimas está internada na Santa Casa. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (25), no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos.

A ocorrência foi atendida por guardas municipais por volta das 17h, após acionamento via Centro de Controle Operacional (CCO) para averiguar uma denúncia de agressão com arma branca na Rua Basílio Blanco. No local, os agentes encontraram o suspeito com as pernas amarradas por uma das vítimas, enquanto a outra recebia atendimento de populares até a chegada do socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 42 anos teria chegado ao imóvel bastante alterado, afirmando que mataria os presentes. Armado com um canivete de cor prata, ele teria atacado dois funcionários de uma clínica terapêutica da cidade de Rio Claro, que estavam no endereço para cumprir procedimento relacionado à internação compulsória do suspeito, dependente químico desde a adolescência.

Um dos funcionários, de 36 anos, sofreu ferimento no braço direito, foi medicado na Santa Casa de São Carlos e liberado. Já o outro, de 34 anos, foi atingido no peito, próximo ao mamilo esquerdo, além de apresentar lesões na mão esquerda, pulso direito e perna direita. Ele permaneceu internado e passou por cirurgia.

O acusado também foi encaminhado à Santa Casa, apresentando ferimentos no dedo da mão esquerda e escoriações pelo corpo. Conforme relato aos guardas municipais, ele admitiu ter consumido crack antes do ataque.

A arma utilizada na ação, um canivete sem marca aparente, foi apreendida pela Polícia Civil. Após análise dos fatos, a autoridade policial de plantão entendeu que havia situação de flagrante, e ratificou a prisão por tentativa de homicídio.

O homem de 42 anos foi recolhido à carceragem local e permanece à disposição da Justiça Criminal. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de São Carlos.

