Amostra de itens inspecionados no galpÃ£o da empresa: dispositivos mÃ©dicos, cosmÃ©ticos e alimentos - CrÃ©dito: Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou, nesta quarta-feira (18), uma operação de fiscalização no centro logístico da Mercado Livre, localizado em Cajamar. A ação teve como foco identificar produtos sem regularização sanitária ou que, mesmo com restrições, continuavam sendo comercializados na plataforma.

A fiscalização concentrou-se em dispositivos médicos, cosméticos e alimentos disponíveis no estoque do centro de distribuição, especialmente itens com oferta de pronta entrega, conhecidos como “Full”. Durante a operação, foram identificados e retirados diversos produtos irregulares, além da constatação de anúncios em desacordo com as normas sanitárias, que tiveram a divulgação suspensa imediatamente.

Entre os principais problemas encontrados estão a comercialização de produtos sem registro ou autorização da Anvisa, rotulagem em idioma estrangeiro em itens de saúde, ausência de certificação do Inmetro, composição irregular, além de alegações terapêuticas e funcionais não permitidas.

Segundo o diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, a fiscalização em plataformas digitais é uma frente cada vez mais importante. “A atuação da vigilância sanitária em marketplaces é essencial para garantir que o avanço do comércio digital não comprometa a segurança da população”, destacou.

Durante a ação, foram identificadas irregularidades em diversos produtos, incluindo:

1.677 medidores de pressão

17 termômetros

6 tintas de tatuagem

3 oxímetros

511 lubrificantes íntimos

14 pomadas modeladoras

19 suplementos alimentares

270 itens entre probióticos e enzimas digestivas

As mercadorias foram apreendidas, e foi lavrado termo de guarda na condição de fiel depositário. Com isso, os produtos não poderão ser movimentados pela empresa até a conclusão das medidas administrativas cabíveis.

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