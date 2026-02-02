Ajudante de eletricista é preso em flagrante por furto de fios em obra na Vila Nery

Crédito: SCA

Um homem de 32 anos, que trabalhava como ajudante de eletricista, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira por furto de fios elétricos em uma obra localizada na Rua Dr. Marino da Costa Terra.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada pelo encarregado da obra, que deteve o suspeito após flagrá-lo furtando fiação elétrica do local, onde está em construção um edifício.

Ainda segundo o responsável, a obra vinha sendo alvo de furtos frequentes de fios elétricos há algum tempo, com o desaparecimento de grandes quantidades de material. Apesar disso, o autor não havia sido identificado anteriormente, já que todos os funcionários eram vistoriados ao final do expediente e o responsável pelos furtos agia com cautela.

Nesta segunda-feira, durante o horário de almoço, o funcionário — que já era suspeito — teve sua bolsa vistoriada. No interior, foram encontrados fios elétricos pertencentes à obra. Questionado, ele confessou a autoria do furto.

Diante da situação, a Polícia Militar conduziu o homem à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

