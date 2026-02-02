(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta motorizada e ônibus na Vila Nery

02 Fev 2026 - 14h43Por Jessica Carvalho R
No início da tarde desta segunda-feira (2), uma colisão entre uma bicicleta motorizada e um ônibus coletivo foi registrada na Avenida Capitão Luiz Brandão, no sentido centro–bairro, no bairro Vila Nery.

Segundo as informações, o ônibus havia parado em um ponto para o desembarque de passageiros quando o condutor da bicicleta motorizada, um adolescente de 15 anos, não percebeu o coletivo parado e acabou colidindo contra a traseira do ônibus, vindo ao solo.

No momento do impacto, o adolescente utilizava capacete, o que contribuiu para que não sofresse ferimentos graves. Ainda assim, ele apresentou trauma em uma das pernas.

A equipe do SAMU foi acionada, realizou a avaliação no local, porém o menor recusou encaminhamento médico.

