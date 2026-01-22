Adolescente é detido por tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira (21), um adolescente foi detido pela Polícia Militar no cruzamento das ruas Antônio Rogano com Caetano Barion, na Vila Jacobucci, conhecido ponto de tráfico de drogas.
Durante a abordagem, a equipe encontrou com o suspeito diversos eppendorfs com substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde a autoridade plantonista registrou ato infracional por tráfico de drogas.
O garoto foi liberado posteriormente, ficando sob a responsabilidade de um familiar.