quinta, 22 de janeiro de 2026
Vila Jacobucci

Adolescente é detido por tráfico de drogas

22 Jan 2026 - 07h59Por Da redação
Na noite de quarta-feira (21), um adolescente foi detido pela Polícia Militar no cruzamento das ruas Antônio Rogano com Caetano Barion, na Vila Jacobucci, conhecido ponto de tráfico de drogas.

Durante a abordagem, a equipe encontrou com o suspeito diversos eppendorfs com substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde a autoridade plantonista registrou ato infracional por tráfico de drogas.

O garoto foi liberado posteriormente, ficando sob a responsabilidade de um familiar.

