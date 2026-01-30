(16) 99963-6036
Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas

30 Jan 2026 - 06h42Por Da redação
Um menor foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (30) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, durante patrulhamento realizado em um ponto já conhecido pela prática do crime, na Rua Caetano Barion, Vila Jacobucci.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu por volta das 1h45. Durante a ação, os agentes localizaram com o adolescente uma quantidade significativa de entorpecentes, além de dinheiro e um aparelho celular.

Na revista pessoal, foram apreendidos 50 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, R$ 12 em dinheiro e um celular modelo iPhone 14. Diante dos fatos, o menor foi conduzido ao plantão policial, acompanhado por sua responsável legal.

Após o registro da ocorrência, o adolescente foi liberado à genitora, permanecendo os entorpecentes e os demais objetos apreendidos à disposição da Justiça. O caso será encaminhado para as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

