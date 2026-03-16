Adolescente Ã© apreendido por ato infracional de trÃ¡fico de drogas no Parque Arnold Schimidt

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (16) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Parque Arnold Schimidt, em São Carlos.
De acordo com a Guarda Municipal, durante patrulhamento pela Rua Bernardino Fernandes Nunes, a equipe avistou o jovem em atitude suspeita e realizou a abordagem. Com ele foi encontrada uma quantia em dinheiro.
Durante a averiguação nas proximidades, os guardas localizaram, em um buraco no muro próximo ao local da abordagem, 20 pedras de crack. Segundo a ocorrência, o adolescente já possui passagem por tráfico de drogas e informou aos policiais que estava comercializando o entorpecente naquele ponto.
O menor foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde confessou o ato. Foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Após os procedimentos, o adolescente foi liberado e entregue à sua mãe.