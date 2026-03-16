Adolescente Ã© apreendido por ato infracional de trÃ¡fico de drogas no Parque Arnold Schimidt

(16) 99963-6036
segunda, 16 de março de 2026
Segurança

Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas no Parque Arnold Schimidt

16 Mar 2026 - 14h00
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (16) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Parque Arnold Schimidt, em São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, durante patrulhamento pela Rua Bernardino Fernandes Nunes, a equipe avistou o jovem em atitude suspeita e realizou a abordagem. Com ele foi encontrada uma quantia em dinheiro.

Durante a averiguação nas proximidades, os guardas localizaram, em um buraco no muro próximo ao local da abordagem, 20 pedras de crack. Segundo a ocorrência, o adolescente já possui passagem por tráfico de drogas e informou aos policiais que estava comercializando o entorpecente naquele ponto.

O menor foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde confessou o ato. Foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Após os procedimentos, o adolescente foi liberado e entregue à sua mãe.

Ãšltimas NotÃ­cias