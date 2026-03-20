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sexta, 20 de marÃ§o de 2026
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Adolescente Ã© apreendida por trÃ¡fico e mulher procurada Ã© presa no Cidade Aracy II

20 Mar 2026 - 06h02Por Da redaÃ§Ã£o
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Adolescente Ã© apreendida por trÃ¡fico e mulher procurada Ã© presa no Cidade Aracy II -

 

Uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas, ato infracional e captura de procurado foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (19), no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu denúncia, via telefone 153, relatando que indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes em via pública, na Rua Luiz Olayo.

Uma equipe do Grupamento de Apoio Motorizado (GAM) foi até o local e, ao chegar, flagrou um dos suspeitos entregando um objeto a um motociclista. Diante da situação, todos os envolvidos foram abordados.

Durante a revista, os agentes localizaram com uma adolescente de 15 anos 26 eppendorfs, uma porção de maconha, quatro papelotes de ICE, 13 pedras de crack e R$ 72 em dinheiro trocado. Já com o motociclista, foram encontrados dois eppendorfs de cocaína. Questionado, ele afirmou ter comprado a droga da menor por R$ 20.

Ainda durante a ocorrência, após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que uma mulher de 35 anos, que também estava no local, possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Foi verificado que ela é mãe da adolescente apreendida.

Diante dos fatos, a menor, o usuário e a mulher procurada foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial determinou o registro de ato infracional por tráfico de drogas para a adolescente, a prisão da mulher para cumprimento de pena e a elaboração de ocorrência por posse de entorpecentes ao usuário.

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