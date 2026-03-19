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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
Jardim dos Coqueiros

Adolescente Ã© agredida por colega em frente a escola em SÃ£o Carlos

19 Mar 2026 - 08h43Por Da redaÃ§Ã£o
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PlantÃ£o Policial - PlantÃ£o Policial -

Uma adolescente de 14 anos foi agredida por outra adolescente, também de 14 anos, na tarde desta quarta-feira (18), em frente a uma escola estadual localizada no bairro Jardim dos Coqueiros, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de sua responsável, uma mulher de 40 anos, quando relatou o caso à Polícia Civil. Segundo o registro, as duas adolescentes já possuíam desentendimentos anteriores desde o ano passado.

No dia do fato, a jovem foi abordada pela outra envolvida, que passou a questioná-la sobre supostos comentários feitos a seu respeito. Após negar as acusações e tentar deixar o local, a vítima foi surpreendida, sendo puxada pelos cabelos e agredida com socos no rosto.

A briga só foi interrompida após a intervenção de outros alunos que estavam nas proximidades. Em seguida, a adolescente procurou a coordenação da escola, onde foi orientada a registrar a ocorrência.

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