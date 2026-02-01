(16) 99963-6036
domingo, 01 de fevereiro de 2026
Segurança

Adolescente deixa casa da mãe e passa a morar com o pai após relato de agressões

01 Fev 2026 - 09h06Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
agressão - agressão -

Um adolescente de 17 anos passou a morar com o pai após relatar que vinha sofrendo agressões por parte de irmãos maternos enquanto residia com a mãe, em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem deixou a casa da mãe pela manhã e foi até a residência da avó. Após serem informados da situação, irmãos por parte de pai compareceram ao local e decidiram levar o adolescente para a casa do genitor, no município de Ibaté.

Segundo o relato feito à polícia, o adolescente afirmou que as agressões vinham ocorrendo anteriormente e que também havia uso de drogas por parte dos irmãos maternos, o que motivou sua saída da residência. Ele manifestou a intenção de permanecer sob os cuidados do pai.

Ainda conforme o registro, o adolescente não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento policial, uma vez que as supostas agressões teriam ocorrido em data anterior.

 

Leia Também

Golpe do falso gerente causa prejuízo de mais de R$ 8,4 mil em São Carlos
Segurança10h02 - 01 Fev 2026

Golpe do falso gerente causa prejuízo de mais de R$ 8,4 mil em São Carlos

Mulher afirma ter sido ameaçada após reclamar de barulho noturno
Segurança08h44 - 01 Fev 2026

Mulher afirma ter sido ameaçada após reclamar de barulho noturno

Câmera de segurança flagra furto na região da USP; veja vídeo
Segurança06h45 - 01 Fev 2026

Câmera de segurança flagra furto na região da USP; veja vídeo

Caminhão colide na traseira de carro e foge após acidente na SP-310, em São Carlos
Segurança14h17 - 31 Jan 2026

Caminhão colide na traseira de carro e foge após acidente na SP-310, em São Carlos

Acidente de trânsito deixa mãe e três filhas feridas no Jardim Bicão
Segurança14h07 - 31 Jan 2026

Acidente de trânsito deixa mãe e três filhas feridas no Jardim Bicão

Últimas Notícias