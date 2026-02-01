Adolescente deixa casa da mãe e passa a morar com o pai após relato de agressões

agressão -

Um adolescente de 17 anos passou a morar com o pai após relatar que vinha sofrendo agressões por parte de irmãos maternos enquanto residia com a mãe, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem deixou a casa da mãe pela manhã e foi até a residência da avó. Após serem informados da situação, irmãos por parte de pai compareceram ao local e decidiram levar o adolescente para a casa do genitor, no município de Ibaté.

Segundo o relato feito à polícia, o adolescente afirmou que as agressões vinham ocorrendo anteriormente e que também havia uso de drogas por parte dos irmãos maternos, o que motivou sua saída da residência. Ele manifestou a intenção de permanecer sob os cuidados do pai.

Ainda conforme o registro, o adolescente não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento policial, uma vez que as supostas agressões teriam ocorrido em data anterior.

