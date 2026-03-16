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Adolescente de 14 anos estÃ¡ desaparecida desde sexta-feira; famÃ­lia pede ajuda

16 Mar 2026 - 15h49Por Jessica Carvalho R
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Adolescente de 14 anos estÃ¡ desaparecida desde sexta-feira; famÃ­lia pede ajuda -

A adolescente Echilen Dandara, de 14 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (13) em São Carlos. Segundo familiares, a jovem saiu de casa e, desde então, não deu mais notícias.

De acordo com informações repassadas por parentes, Echilen foi vista pela última vez na região do Jacobucci. No momento em que desapareceu, ela vestia um shorts e uma blusa, cinza

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar Echilen Dandara pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 

 

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